Бывший футболист сборной России установил личный рекорд на Бостонском марафоне

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пробежал Бостонский марафон, который традиционно проводится в каждый третий понедельник апреля. Он преодолел дистанцию за 2 часа 55 минут. Ранее Алексей сообщал, что его личный рекорд — 2:57.34. Он был установлен на Берлинском марафоне 2015 года.

«Что и требовалось доказать самому себе! 2:55. Спасибо моему тренеру, Михаилу Исааковичу, за потрясающую подготовку!» — написал Смертин.

Фото доступно в «инстаграме» Алексея Смертина.

Победу в мужских соревнованиях одержал кениец Лоренс Чероно (2:07.57). Вторым стал эфиоп Лелиса Десиса (2:07.59). Тройку призёров замкнул кениец Кеннет Кипкемой (2:08.06).

У женщин победу одержала эфиопка Воркнеш Дегефа. Она продемонстрировала результат 2:23.31.