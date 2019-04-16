Бывший голландский футболист ван дер Варт примет участие в турнире по дартсу

Экс-игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов по футболу, серебряный призёр чемпионата мира 2010 года Рафаэль ван дер Варт выступит на соревнованиях по дартсу.

Как сообщает Voetbal International, бывший полузащитник английского «Тоттенхэма» и немецкого «Гамбурга» уже заявился на турнир в мае вместе со своим братом Фернандо.

Ван дер Варт завершил карьеру в 2018 году. Он является воспитанником футбольной школы амстердамского «Аякса». Отличался высоким мастерством исполнения штрафных ударов и хорошей техникой.

Всего хавбек провёл за сборную Нидерландов 109 матчей. Ван дер Варт сыграл за национальную команду на трёх чемпионатах Европы подряд (2004, 2008 и 2012) и двух чемпионатах мира (2006 и 2010). На Евро-2004 он выиграл бронзу, а на ЧМ-2010 — серебряные медали.