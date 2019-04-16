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Глава МОК выразил соболезнования парижанам в связи с пожаром в Нотр-Даме

Глава МОК выразил соболезнования парижанам в связи с пожаром в Нотр-Даме
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил соболезнования главе Франции Эммануэлю Макрону и жителям Парижа в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам.

«Нотр-Дам является уникальным и всемирно признанным памятником, который находится в сердцах французского народа. Я уже выразил соболезнования от имени всего олимпийского движения президенту Макрону и жителям олимпийского Парижа», — приводит слова Баха Inside The Games.

Летом 2024 года в столице Франции должны пройти Олимпийские игры. Председатель оргкомитета Тони Эстанге также выразил поддержку жителям и пожарным.

«Как и все парижане, французы и весь мир очень опечалены этими кадрами собора Нотр-Дам. Мы вместе с пожарными и мобилизованными спецслужбами», — написал он в «Твиттере».

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