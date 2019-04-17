Фролов — о порванном парусе: в нашем случае сказалось начало сезона

Рулевой «Броненосца» Кирилл Фролов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алексею Адамову прокомментировал выступление команды из Санкт-Петербурга в RC44 Montenegro Cup 2019. «Броненосец» занял шестое место.

«Конечно, мы сами результатом не слишком довольны. Были объективные причины, прежде всего, очень сложные ветровые условия. Сначала долго вообще не было ветра, поэтому нам не удалось натренировать то, что планировали. Потом сразу старт, и по ходу гонок погода всё время менялась. С другой стороны, условия одинаковые для всех, так что надо искать причины неудачи в себе. Думаю, мы недонастроились на начало сезона. Кроме того, у нас два новых члена экипажа, в том числе триммер стакселя, от которого зависит скорость. Видно, что надо делать, чтобы исправить ситуацию. Есть уверенность, что мы можем бороться за подиум, а в пятёрке должны быть.

Порванный парус? Мы удачно проводили гонку, шли с отрывом в 40 секунд от второй лодки, но перед финишем у нас разорвался геннакер. Мы всех пропустили, потом долго чинили, из-за чего опоздали на старт и в следующей гонке стали восьмыми. Вообще это не самая распространённая поломка. Естественно, у всех что-то рвётся и ломается, но в нашем случае сказалось начало сезона. На второй день увидели на том же месте разрыв, всю ночь анализировали и нашли расколотую клипсу, об которую рвётся парус при подъёме. Конечно, если бы были два тренировочных дня, отменённых из-за отсутствия ветра, то мы бы все эти неполадки выявили и устранили.

Сейчас у нас из восьми членов экипажа шесть – россияне. Мы в этом году впервые пригласили иностранного тренера из Новой Зеландии, чтобы он натаскивал наших ребят. Но при этом перед нами стоят высокие цели, поэтому на каждой позиции должен быть сильный спортсмен. К примеру, на позиции питмена у нас итальянец Пьетро Мантовани, который по мастерству и физической готовности заметно превосходит российских ребят. Мы работаем над тем, чтобы создать хорошую скамейку для ротации. В Валенсии мы провели анкетирование, тестирование, посмотрели, кто что хочет. С теми, с кем наши задачи совпадают, договорились продолжить сотрудничество", — сказал Фролов.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.