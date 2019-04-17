ВАДА просит увеличить срок дисквалификации Зубкова

Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о двухлетней дисквалификации российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.



Напомним, россияне обвиняются в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи-2014. Ранее все они получили двухлетние дисквалификации, однако ВАДА считает такое наказание недостаточным. Сами спортсмены не признали свою вину и подали апелляции в CAS.



«Да, я знаю, что ВАДА подало апелляцию на решение Международной федерации в отношении нас. Мне сейчас сложно давать какие-либо прогнозы, как всё сложится дальше. Наши адвокаты работают», – цитирует Зубкова ТАСС.

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