Сборная России по пляжному футболу обыграла «Кристалл» в матче турнира InterCup

Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на турнире InterCup, стартовавшем в Санкт-Петербурге. Команда одержала победу над клубом «Кристалл», который является хозяином соревнований. Встреча группового раунда завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.



Забитыми мячами отличились Виктор Крышановы, Николай Крышановы, Нуритдин Мамадиев и Владимир Раскин. За «Кристалл» мячи забивали Игорь Бриштель и Артур Папоротный.



Стоит отметить, что помимо сборной России и «Кристалла» в Группе В выступают «FC CITY» (Ленинградская область) и «Крылья Советов» (Самара). В группе А соревнуются национальные сборные Италии и Турции, «Дельта» (Саратов) и «Alliance» (Санкт-Петербург).