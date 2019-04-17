Призёр Олимпиады-2016 призналась, что обладает повышенным уровнем тестостерона

Бегунья Франсин Нийонсаба из Бурунди, выигравшая серебряную медаль на дистанции 800 метров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, уступив только южноафриканке Кастер Семене, объявила, что у нее обнаружены гормональные отклонения.

Легкоатлетка выступила против инициативы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заставить некоторых спортсменок снижать свой естественный уровень тестостерона. В интервью Олимпийскому каналу бегунья назвала такое решение дискриминацией.

«Я знаю, что люди будут говорить обо мне, но мне нравится это слышать. Это некая мотивация. Но ведь не я решила родиться таким образом. Я создана Богом. Так что если у кого-то есть ещё вопросы по этому поводу, они могут спросить об этом его. Я обожаю себя, всегда буду такой. Я не изменюсь», — заявила Нийонсаба.

IAAF хочет, чтобы спортсменки с высоким уровнем тестостерона снижали его с помощью лекарств или хирургического вмешательства. При таком условии они получат право участвовать в соревнованиях на дистанциях от 400 метров. По мнению организации, бегуны с аномально высоким уровнем тестостерона имеют несправедливое преимущество.