Великая: для меня работа в ОКР не менее важна, чем завоевание медалей

Чемпионка ОИ по фехтованию Софья Великая подвела итоги форума спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), который прошёл в Лозанне (Швейцария).

«Это было грандиозное мероприятие. Мне удалось пообщаться с членами олимпийского движения, обсудить проблемы, волнующие спортсменов со всего мира, наладить каналы коммуникаций с зарубежными коллегами, что особенно важно в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Одной из важнейших тем на форуме стала дискуссия, посвящённая Декларации прав и обязанностей спортсменов. Было принято решение о необходимости дальнейшего распространения данного документа в мире спорта и неукоснительном следовании его принципам.

Особое внимание было уделено вопросам гендерного равенства и психологического комфорта атлетов. В наш век интернета давление на спортсмена через социальные сети не должно сказываться на его моральном состоянии.

Не жалею ли, что пропустила чемпионат России по фехтованию в Сочи? Моё возвращение из Лозанны совпадало с первым днём соревнований. Так что времени на восстановление и подготовку к чемпионату у меня просто не было. Посоветовавшись с тренерским штабом сборной, я приняла решение пропустить турнир. Сейчас нужно набраться сил и быть готовой к борьбе за олимпийские лицензии. Да и защита интересов моих коллег, чем я теперь занимаюсь в качестве председателя комиссии спортсменов ОКР, дело не менее важное, чем завоевание медалей", — цитирует Великую официальный сайт ОКР.