Борец Комаров: в социальные сети меня не тянет

Российский боец греко-римского стиля Александр Комаров поделился впечатлениями от завоевания бронзы на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния) в весовой категории до 82 кг. В схватке за третье место 19-летний спортсмен победил немца Ханнеса Вагнера.

«У меня на этом чемпионате Европы первый день вообще не удался. Может, перегорел, не знаю — но не пошла схватка с грузином… А ведь только то, что я сюда попал — это уже огромный шанс! Не каждого повезут на такой крупный турнир в моём возрасте, мне шанс дали, я его упустил — золотую медаль не завоевал, но и бронза для меня — результат. Рад, что стал третьим, хотя и в то же время очень расстроен. У меня таких тяжёлых схваток за всю карьеру в молодёжной борьбе не было.



На второй день было тяжело, но получше. Любая схватка на таком уровне — для меня огромный опыт. Знаете, Роман Власов на своей первой Европе в 19 лет тоже был третьим. На чемпионат России я поехал просто попробовать себя, но после этого мне сказали: про молодёжку забудь, тебе там делать больше нечего.



В Бухаресте я тяжело согнал, и мне сказали: больше гонять в 82 не будешь. Так что для меня это последний турнир в этом весе. В прошлом году и на мир по молодёжи я тяжело согнал...



Почему на чемпионате России не попробовали себя в 87 кг? Понимал, что там будет слишком тяжело. Давит Чакветадзе, Бекхан Оздоев, Сосруко Кодзоков — мне до каждого из них пока очень далеко. Даже не хочу загадывать, что будет дальше. С одной стороны — интересно, с другой — непонятно», — цитирует Комарова официальный сайт ФСБР.

Комаров также рассказал об отношении к социальным сетям.

«Сколько у меня подписчиков в „Инстаграме“? Ни одного. Меня нет в „Инстаграме“. Не отвлекает — если у тебя есть голова на плечах, если ты стараешься — тебе ничего не помешает. А социальные сети… Меня туда пока не тянет», — сказал борец.