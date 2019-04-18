Медведева — о своём наряде: корейское порно? Контент, который мы заслужили

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева в «Инстаграме» опубликовала своё фото в необычном наряде.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Один из пользователей так прокомментировал снимок: «Корейское порно». В ответ фигуристка написала: «Контент, который мы заслужили».

Накануне спортсменка сообщила, что в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. На чемпионате мира в Сайтаме (Япония), где Евгения завоевала бронзовую медаль, она сказала, что в произвольной программе в сезоне-2019/20 будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

В прошедшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, а также стала третьей на Skate Canada.

Медведева ответила болельщику, усомнившемуся в её возможностях