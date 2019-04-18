Ан: через год решу, пойду ли на ещё один олимпийский цикл

Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку 33-летний Виктор Ан прокомментировал решение продолжить выступление за сборную России. В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что Ан завершил карьеру.

«Настроение хорошее. В конце марта я уже начал тренироваться после того, как прошёл реабилитацию — у меня после той травмы всегда колено болит, и реабилитация необходима. Плюс нужно было начинать готовиться к сезону.

Последние два года у меня не получалось показать хороший результат, на льду чувствовал себя некомфортно, неспокойно, но осознаю, что хочу продолжить. Прямо сейчас просто хочу попробовать — смогу ли. Собираюсь тренироваться по своему плану, а потом посмотрю, что из этого выйдет. Где-то через год, я думаю, будет понимание.

Собираюсь тренироваться в Корее по индивидуальному плану. У нас будут отборочные соревнования в августе, на них планирую выступить. Там будет такая, первая возможность оценить свой уровень. Будет ещё чемпионат России в декабре. А там уже через год можно будет сделать выводы, иду на ещё один олимпийский цикл или нет", — цитирует Ана «Р-Спорт».

На Играх-2006 Ан завоевал три золотые медали в составе сборной Южной Кореи. Сменив гражданство, он в 2014 году взял три золота в составе сборной России на Олимпиаде в Сочи. Ан является 20-кратным чемпионом мира, восьмикратным обладателем Кубка мира.