Захаров вернулся к тренировкам после травмы и будет отбираться на чемпионат мира

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, который в феврале успешно перенёс операцию на мениске, приступил к тренировкам.



«Захаров уже вернулся к тренировкам, надеемся, что всё будет хорошо», — приводит слова главного тренера национальной команды Светланы Моисеевой «Р-Спорт».



Ожидается, что возвращение Захарова состоится на чемпионате России по прыжкам в воду, который пройдёт в Казани с 27 мая по 1 июня. Ему предстоит пройти отбор в национальную команду на чемпионат мира по водным видам спорта, он состоится в июле в южнокорейском Кванджу.



Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпионом Игр в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым).