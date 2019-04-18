«Лада» одержала победу в первом матче плей-офф женской гандбольной Суперлиги

Тольяттинская «Лада» выиграла первый матч четвертьфинальной серии женской гандбольной Суперлиги, одолев в гостях ижевский «Университет» со счётом 35:24.



В первом тайме шла равная борьба. «Университет» ушёл на перерыв, уступая всего три гола – 17:14. Однако во второй половине встречи «Лада» создала себе комфортное преимущество и одержала уверенную победу.



Ответный матч состоится в Тольятти 21 апреля в 16:00 мск.



На предварительном этапе чемпионата России по гандболу среди женских команд «Лада» заняла второе место, набрав 36 очков. Опередить их смог только «Ростов-Дон». «Университет» завершил регулярный сезон на седьмом месте с 16 набранными очками, став предпоследней командой, пробившейся в раунд плей-офф.