Слуцкая: не хотела вставать в пару. Какой-то мужик рядом, зачем он мне нужен?

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о том, почему она в детстве не встала в пару, оценила справедливость новой системы судейства и поделилась ожиданиями от выступления мужской команды одиночников.



«Я не хотела вставать в пару. Вы что? Какой-то мужик рядом, зачем он мне нужен? Я и сама неплохо справляюсь. Не знаю, как сейчас, а раньше тренеры искали для пары маленьких девочек. Я же большая для пары. Все начинают в одиночном. У кого получается хуже прыгать, тот уходит в пару. А у кого вообще ничего не получается, тот уходит в танцы. Раньше было так. В каждом виде фигурного катания есть своё искусство, хотя я никогда не понимала танцы. Они для меня всегда были загадкой.



Сейчас новая система судейства. Можно получать хорошие баллы за счёт второй оценки, за счёт расположения прыжков. Есть много нюансов, которые могут корректировать твою оценку. Так менее справедливо? Наш спорт никогда не был справедливым. Единственный плюс — за Россию сейчас борются и это очень здорово. Ситуация, конечно, изменилась. Наша федерация фигурного катания отстаивает интересы девчонок. И какие классные девчонки у нас пошли! Вообще супер!



Парни ещё своё наверстают. Им надо и технически, и психологически готовиться. Мы с Машей Бутырской почти десять лет были на ведущих позициях, а потом случился провал. Почему так? Наверное, есть какая-то цикличность. Через какое-то время мальчики подтянутся», – сказала Слуцкая в эфире передачи «Вечернее шоу».