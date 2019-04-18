«Динамо-Синара» одолело «Кубань» в 1/4 финала женской гандбольной Суперлиги

Волгоградское «Динамо-Синара» в первом матче четвертьфинальной серии женской гандбольной Суперлиги обыграло краснодарскую «Кубань» со счётом 28:27.



Команды ушли на перерыв при равном счёте — 15:15. Равновесие в матче сохранялось до последних минут, но в концовке команда из Волгограда сумела вырвать победу.



Ответная игра состоится в Краснодаре 21 апреля, начало — в 16:00 мск.



«Динамо-Синара» заняло шестое место в регулярном сезоне женской гандбольной Суперлиги, набрав 22 очка. В активе команды восемь побед, два ничейных результата и десять поражений на предварительном этапе. «Кубань» с 29 очками расположилась на третьей строчке, выиграв 14 встреч, однажды сыграв вничью и пять раз уступив.



Гандбол. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Первый матч

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — 28:27 (15:15).