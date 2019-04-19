Сборная России по санному спорту снова будет готовиться к сезону в двух группах

Руководство Федерации санного спорта России одобрило предложение тренерского совета оставить в сезоне-2019/20 схему подготовки команды по группам, одна из которых станет экспериментальной, после этого будет дана оценка качеству работы каждой из них.



«Результат прошлогоднего пилотного опыта оценен, как положительный. Поэтому в грядущем сезоне спортсмены вновь продолжат готовиться в двух группах. Одна — под руководством Альберта Демченко и Сергея Чудинова, другую возглавят Гела Георгобиани и Эдуард Бурмистров. В этом году одна из групп попробует экспериментальную методику подготовки, по итогам сезона тренерскому штабу предстоит оценить, какой подход окажется более результативным. И на будущее определить комбинированную схему, состоящую из обеих программ», — сообщили в федерации.



Для сборной России по санному спорту прошедший сезон стал одним из самых успешных: 36 наград, из которых 11 — высшего достоинства, включая золото чемпионата мира в командной эстафете.