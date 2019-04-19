Борец Кабалоев: играя в футбол, далеко не дойдёшь

Российский борец греко-римского стиля Виталий Кабалоев поделился впечатлениями от завоевания золотой медали на чемпионате Европы в Бухаресте. В финале он одержал досрочную победу над румыном Флорином Титой.

«Тяжело вливался в чемпионат Европы, уступал в первой схватке 0:4 турку, пришлось переломить ход встречи. Видимо, сказалась молодость, но после этого я настроился и боролся увереннее. Накануне финала разговаривал с братом Зауром, он мне приводил в пример чемпионат России, говорил бороться так же. Брат год назад боролся на чемпионате Европы в Каспийске, был третьим — уступил борцу из Румынии. Я тогда за него сильно переживал, даже не мог смотреть прямую трансляцию. Зато брат смотрел мои схватки впрямую. Первенство мира до 23 лет проходило здесь же, в Бухаресте, в этом зале — но мне удалось сделать шаг вперёд, тогда я был вторым.

Прошли сборы, тренеры подвели нас к чемпионату Европы в отличной форме — и удалось победить. Ощущения не могу описать. Ведь для меня это нечто абсолютно новое. Это взрослый чемпионат Европы, а у меня не было результата ни по юношам, ни по молодёжи — я всегда проигрывал внутри страны, даже в сборную не попадал.

Я занимался футболом, и Заур говорил мне определиться: либо бороться, либо играть в футбол. Потом он переехал в Саранск, начал показывать высокие результаты, и тренер спросил: у тебя есть брат? Давай его сюда. И вот, переехав в Саранск, пошли результаты и у меня… А вообще футбол мне поначалу нравился больше, я болею за «Барселону», но что сказать: играя в футбол, далеко не дойдёшь…

Мой рабочий вес — 58 кг, и гонять в 55 кг, в принципе, труда не составляет ни в первый, ни во второй день. А про переход в олимпийский вес пока даже мыслей не было… Я же не знал, что чемпионом Европы стану. Надеюсь, попаду в команду на чемпионат мира — а дальше посмотрим", — цитирует Кабалоева официальный сайт ФСБР.