Бестемьянова — о талисманах олимпийской сборной: тряпка-кот очень понравился

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила талисманов олимпийской сборной России, которые были представлены вчера, 18 апреля. Ими стали кот в виде шапки-ушанки и медведь, являющийся матрёшкой-неваляшкой. Создателем маскотов стала студия Артемия Лебедева.

«По-моему, очень мило. Тряпка-кот нам с Игорем Бобриным даже больше понравился. Он очень оригинальный. Медведь, конечно, тоже интересный, но нам не понравился по цвету, какой-то уж очень он синий.



Видно, что их прорабатывали под японский вкус. В Токио и Японии в целом своё видение всего окружающего», — приводит слова Бестемьяновой News.ru.

До старта Олимпийских игр 2020 года талисманы будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России.