Каширина: на ЧЕ по тяжёлой атлетике получилось не всё так, как планировали

Российская спортсменка Татьяна Каширина, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, отметила, что осталась не очень довольна своими результатами на турнире в Батуми (Грузия).
«Я относительно довольна своим выступлением на чемпионате Европы, потому что не совсем всё получилось так, как мы планировали. Мне есть над чем работать, я допустила небольшую ошибку в рывке. Если бы был дополнительный подход, то я бы её исправила, но это же соревнования. Будем работать дальше.
Мне предстоит много турниров. Результат, который я показала на чемпионате Европы — маленький для того, чтобы рассчитывать на успех на чемпионате мира. Мне надо добавлять. Сейчас китаянки будут выступать на чемпионате Азии. Думаю, что они улучшат мировые рекорды. Мне надо поднимать больше", — приводит слова Кашириной «Р-Спорт».
Чемпионат мира состоится с 18 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд).