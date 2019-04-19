Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на этапе Мировой серии

На этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани, который сопряжён с чемпионатом России, россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу в технической программе дуэтов. Они набрали 96,1481 балла.

Серебряные награды получили итальянки Линда Черрути и Костанца Ферро (89,8612). В призовой тройке также оказались австрийки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (87,7417).

В чемпионате России второе место заняли Варвара Креопалова и Алёна Матвиенко (87,2116). Бронзовые медали достались Алисе Голубевой и Яне Пресняковой (83,3785). На этапе Мировой серии эти два дуэта оказались четвёртым и седьмым соответственно.

Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Казань, Россия

Женщины. Техническая программа дуэтов



1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) — 96,1481

2. Линда Черрути/Костанца Ферро (Италия) — 89,8612

3. Анна-Мария Александри/Эйрини Александри (Италия) — 87,7417.