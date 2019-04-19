Колесниченко победила на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани

Олимпийская чемпионка россиянка Светлана Колесниченко выиграла сольную техническую программу на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани, который совмещён с чемпионатом России. За выступление спортсменка набрала 92,8144 балла.
Второй стала ещё одна россиянка — Алина Мантуленко (86,2862). Бронзовую награду завоевала Василики Александри из Австрии (85,1902), но её результат учитывается только на этапе Мировой серии. В чемпионате России третье место заняла Карина Шайдуллина (83,9590), которая на международном старте показала четвёртый результат.
Соревнования в Казани завершатся в воскресенье, 21 апреля.
Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Казань, Россия
Женщины. Сольная техническая программа
1. Светлана Колесниченко (Россия) — 92,8144
2. Алина Мантуленко (Россия) — 86,2862
3. Василики Александри (Австрия) — 85,1902.