Кёрлингисты Москалёва и Ерёмин с победы стартовали на ЧМ среди смешанных пар

Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин с победы стартовали на чемпионате мира среди смешанных пар, который проходит в Ставангере (Норвегия). В первом матче группы F россияне досрочно, в шести эндах, нанесли поражение команде Косово (Элдена Дакай и Петер Андерсен) со счётом 11:1 (5:0, 2:0, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1).

Следующий матч на первенстве планеты Москалёва и Ерёмин проведут 21 апреля с командой Греции.

В соревнованиях принимают участие 48 сборных. По регламенту турнира, команды поделены на шесть групп (по восемь команд в каждой). Внутри группы проводится круговой турнир. По результатам группового этапа в плей-офф выйдут 16 команд. Далее пройдут 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.