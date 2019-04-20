У сборной России ещё три золота на этапе МС по синхронному плаванию в Казани

Спортсмены сборной России завоевали ещё три золотые медали на третьем этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани. Хозяева первенствовали в произвольной программе среди дуэтов, смешанных дуэтов и групп.

Победы одержали олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев, а также группа в составе Анастасии Архиповской, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Варвары Субботиной, Аллы Шишкиной и Марии Шурочкиной.

Синхронное плавание. Мировая серия. Третий этап. Казань

Произвольная программа. Дуэты

1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) – 97,1000

2. Линда Черрути/Костанца Ферро (Италия) – 91,8667

3. Мирея Эрнандес/Ирена Химено (Испания) – 87,4000

Смешанные дуэты

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) – 91,4000

2. Чен Вентао/Ши Хаою (Китай) – 84,4333

3. Беатрис Кастано/Фернандо Диаз дель Рио (Испания) – 77,3667

Группы

1. Россия – 97,9000

2. Испания – 87,9000

3. Беларусь – 82,6333