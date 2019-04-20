Синхронистка Мантуленко стала второй на этапе Мировой серии в Казани

Россиянка Алина Мантуленко с результатом 87,0333 балла заняла второе место в произвольной программе сольных выступлений на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани. Победу одержала представительница Италии Линда Черрути (90,4000).



В рамках турнира также проходит чемпионат России. В нём Мантуленко стала первой, серебро завоевала Надежда Демидова (86,5667), бронза у Анны Павловской (84,5000).



Мировая серия состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдет в Будапеште с 14 по 16 июня.



Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Казань, Россия

Женщины. Сольная произвольная программа



1. Линда Черрути (Италия) — 90,4000

2. Алина Мантуленко (Россия) — 87,0333

3. Надежда Демидова (Россия) — 86,5667

…

7. Анна Павловская (Россия) — 84,5000