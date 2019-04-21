Тренер «Ставрополья»: в матчах с «Ростовом-Дон» мы набрались бесценного опыта

Главный тренер «Ставрополья» Виталий Волынченко оценил действия подопечных после поражения от «Ростова-Дон» со счётом 21:34 во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф женской гандбольной Суперлиги.

«Мы довольны, что в четвертьфинале нам достался такой именитый соперник, ведь мы набираемся бесценного опыта. У нас молодая команда, и девочки немного переоценили свои силы. В первой игре смогли составить конкуренцию, думали, и в этот раз получится. Есть претензии ко многим игрокам, не было той самоотдачи, которая была в первом матче. Но в целом мы довольны, особенно первой игрой. Желаю сопернику успешного выступления как в Суперлиге, так и в решающих матчах Лиги чемпионов», — цитирует Волынченко официальный сайт «Ростова-Дон».