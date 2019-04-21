Шубенков завершил предсезонный сбор в Сочи

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об окончании предсезонной подготовки, которую он проводил в Сочи, а также отметил, что на сборе ему помогла семья.



«Ну вот и всё, сбор практически закончен. Полтора месяца в Сочи пролетели очень быстро. Особенно под конец, когда семья заглянула ко мне погостить. Дальше только интереснее, сезон не за горами», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».



Российские спортсмены продолжают выступать на легкоатлетических соревнованиях под нейтральным флагом только после получения индивидуальных разрешений, поскольку членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено с 2015 года. В 2019 году IAAF одобрила заявки 68 российских спортсменов на нейтральный статус, 15 атлетам было отказано.