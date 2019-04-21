Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Шубенков завершил предсезонный сбор в Сочи

Шубенков завершил предсезонный сбор в Сочи
Другие / Лёгкая атлетика

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об окончании предсезонной подготовки, которую он проводил в Сочи, а также отметил, что на сборе ему помогла семья.

«Ну вот и всё, сбор практически закончен. Полтора месяца в Сочи пролетели очень быстро. Особенно под конец, когда семья заглянула ко мне погостить. Дальше только интереснее, сезон не за горами», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Российские спортсмены продолжают выступать на легкоатлетических соревнованиях под нейтральным флагом только после получения индивидуальных разрешений, поскольку членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановлено с 2015 года. В 2019 году IAAF одобрила заявки 68 российских спортсменов на нейтральный статус, 15 атлетам было отказано.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент