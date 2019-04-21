Российские гимнастки победили в упражнениях с обручами и булавами на этапе КМ

Сборная России выиграла золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан). Спортсменки набрали 23,550 балла.



Сборная России выступала в следующем составе: Анастасия Максимова, Мария Толкачёва, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова, Диана Менжинская и Анжелика Стубайло.



Серебряные медали достались команде Украины (22,800), бронзу завоевали израильтянки (21,000).



Ранее в индивидуальном многоборье первенствовала Александра Солдатова, Анастасия Гузенкова стала третьей. Солдатова одержала победу также в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Ещё одно золото россиянки завоевали в групповом многоборье. Кроме того, в активе сборной России бронза в групповых упражнениях с пятью мячами.



Финальный этап Кубка мира пройдет с 26 по 28 апреля в Баку (Азербайджан).