Россиянин Юдин выиграл квалификацию на Кубке мира по прыжкам на батуте в Минске

Чемпион мира россиянин Андрей Юдин стал первым в квалификационных соревнованиях на Кубке мира по прыжкам на батуте, проходящих в Минске (Беларусь) в спортивном комплексе «Минск-Арена». Суммарная оценка двух программ российского спортсмена составила 113,010 баллов.



Второе место занял Ту Сяо из Китая (112,850). Олимпийский чемпион из Беларуси Владислав Гончаров стал только третьим (112,725). Вслед за ним расположился ещё один титулованный белорусский спортсмен, двукратный чемпион мира Олег Рябцев (111,945).



Финал соревнований пройдёт завтра, 22 апреля.



Кубок мира по прыжкам на батуте является тестовым мероприятием для Минска перед Европейскими играми, которые состоятся в белорусской столице с 21 по 30 июня.