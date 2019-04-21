Казакова: Загитова катает олимпийскую программу, а Медведева даже не прыгает

Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова высказала мнение о шоу, в которых принимают участие Евгения Медведева и Алина Загитова, поднявшиеся на пьедестал почёта чемпионата мира – 2019.

Олимпийская чемпионка в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионки на льду» показала золотую программу Пхёнчхана, а Медведева выступает в Корее с двумя новыми показательными программами без каких-либо прыжков.

«Показательные на то и показательные, что фигуристки после сезона себя показывают. Но я понимаю зрителей, которые хотят видеть прыжки. Ведь после чемпионата мира порой бывает некий пик формы, мы с Артуром Дмитриевым делали даже четверной выброс на показательных выступлениях. Поэтому в шоу, на мой взгляд, должны быть элементы, за которые зрители тебя любят. А это в основном многооборотные прыжки. Можно себе позволить какую-то паузу, но это выглядит странно.

Никакие ограничения федерация не ставит. Но, наверное, те судьи, которые смотрят показательные выступления, тоже сравнивают Загитову и Медведеву. Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает. Но повторю, ничего страшного в этом нет. Я, например, вообще не смотрю показательные выступления. Мне это не очень интересно», — приводит слова Казаковой «Спорт день за днём».

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»