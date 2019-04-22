Уильямс, Робертсон, Магуайр вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде стартовал чемпионат мира по снукеру. Действующий обладатель титула валлиец Марк Уильямс вышел во второй круг, обыграв англичанина Мартина Гулда со счётом 10:7.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд
Марк Уильямс (Уэльс) – Мартин Гоулд (Англия) – 10:7.
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 10:7.
Нил Робертсон (Австралия) – Майкл Георгиу (Кипр) – 10:1.
Гэри Уилсон (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 10:9.
Стивен Магуайр (Шотландия) – Тянь Пэнфэй (Китай) – 10:9.
Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Дэвис (Англия) – 6:3.
Шон Мёрфи (Англия) – Луо Хонгхао (Китай) – 9:0.
Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.
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