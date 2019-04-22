Уильямс, Робертсон, Магуайр вышли во второй раунд чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде стартовал чемпионат мира по снукеру. Действующий обладатель титула валлиец Марк Уильямс вышел во второй круг, обыграв англичанина Мартина Гулда со счётом 10:7.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд

Марк Уильямс (Уэльс) – Мартин Гоулд (Англия) – 10:7.

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 10:7.

Нил Робертсон (Австралия) – Майкл Георгиу (Кипр) – 10:1.

Гэри Уилсон (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) – 10:9.

Стивен Магуайр (Шотландия) – Тянь Пэнфэй (Китай) – 10:9.

Джон Хиггинс (Шотландия) – Марк Дэвис (Англия) – 6:3.

Шон Мёрфи (Англия) – Луо Хонгхао (Китай) – 9:0.

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.