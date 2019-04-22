«Звезда» вышла в полуфинал гандбольной Суперлиги, обыграв «Астраханочку»

Гандболистки «Звезды» одержали победу над «Астраханочкой» в третьем, решающем матче четвертьфинальной серии чемпионата России со счётом 27:24. Самой результативной в составе «Звезды» стала Ирина Никитина, забившая 8 мячей, 6 раз отличилась Анна Богдашева, 5 – Виктория Климанцева. У «Астраханочки» 10 мячей забила Анна Кочетова.

Ранее в Подмосковье «Звезда» выиграла с преимуществом в шесть мячей (32:26), а накануне в Астрахани хозяева были сильнее со счётом 34:30.

Ранее в полуфинал по итогам двух встреч вышли «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада».

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Четвертьфинал. Третий матч

«Астраханочка» (Астрахань) – «Звезда» (Московская область) – 24:27 (11:14).

Счёт в серии – 1-2.