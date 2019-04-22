Свидлер и Карлсен делят лидерство на турнире Grenke Chess Classic

22 апреля в Карлсруэ (Германия) состоялся третий тур супертурнира Grenke Chess Classic. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен не смог продолжить победную серию, начатую ещё на предыдущем турнире в Шамкире. Играя белыми фигурами, Карлсен ошибся, что позволило опытному индийцу Вишванатану Ананду свести партию вничью.

Вторую победу подряд одержал россиянин Пётр Свидлер, взявший верх над немцем Георгом Майером.Третье поражение подряд потерпел 14-летний дебютант Винсент Каймер из Германии, уступивший американцу Фабиано Каруане.

Вничью завершились партии между французом Максимом Вашье-Лагравом и Аркадием Найдичем из Азербайджана, а также Левоном Ароняном из Армении и испанцем Франсиско Вальехо.

Положение после 3-го тура



1-2. Магнус Карлсен, Пётр Свидлер – по 2,5.

3-4. Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд — по 2.

5-6. Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян — по 1,5.

7-9. Аркадий Найдич, Франсиско Вальехо, Георг Майер — по 1.

10. Винсент Каймер — 0.