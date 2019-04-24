Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 24 года

Двукратная олимпийская чемпионка 24-летняя австралийская пловчиха Бриттани Элмсли объявила о завершении карьеры.

«Спасибо, плавание. Было нелегко подвести итог моему пути в плавании. После 12 лет, которые я посвятила стремлению к совершенству, я могу с гордостью объявить, что завершаю выступления. Не могу передать словами своё уважение к спорту и невероятным людям, которые были рядом в этой главе моей жизни.

Я невероятно горжусь всеми завоёванными медалями, но больше всего благодарна за потрясающие воспоминания", — в частности, написала Элмсли в своём «инстаграме».

На Олимпиадах 2012 и 2016 года она выиграла золото в эстафете 4×100 м вольным стилем. Также на её счету три серебряные медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.