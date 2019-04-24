Давыдко: на Украине писали, что я продалась России за пряник

Российская сумоистка Ольга Давыдко поделилась деталями смены спортивного гражданства. Ранее 33-летняя спортсменка, уроженка Крыма, выступала за сборную Украины. На минувшем чемпионате Европы в Таллине она завоевала две золотые медали.



«У нас получилось некрасивое расставание. Не буду выносить сор из избы, просто скажу, что он не очень порядочно себя повёл. Было это до воссоединения Крыма с Россией, так что политика тут ни при чём. Когда я стала выступать за Россию, он не просто это плохо воспринял, а всячески вставлял мне палки в колёса, подал в суд на меня, обращался в Международную федерацию сумо. Я не переходила из одной команды в другую, а завершила карьеру и возобновила её только спустя пять лет. Получился перерыв даже больше, чем олимпийский цикл.



Большое спасибо Геннадию Ивановичу Калеткину и всей Федерации сумо России за то, что отстояли моё право выступать за российскую сборную. Из-за этих разбирательств мне пришлось пропустить чемпионат Европы 2016 года. Сейчас эмоции улеглись, но налаживать контакт с этим человеком у меня нет желания, да и смысла в этом нет.



Он много грязи на меня вылил (президент Федерации сумо Украины Сергей Коробко. – Прим. «Чемпионата») Писал, что я «продалась за пряник». Я думаю, это всё не от большого ума. Первое время я очень болезненно всё воспринимала, пыталась найти, какую ещё неправду он пишет. А потом я уже немножко успокоилась. Тем более чёрный пиар, который он мне сделал, даже немножко подогрел интерес к моей персоне и сыграл мне на руку.



Там ещё была показательная история с формой. В сборной России экипировку выдают раз в год, в феврале, так что я прилетела на чемпионат мира в гражданской одежде, а трико взяла то, в котором выступала раньше за Украину. Купить в магазине на мой размер одежду трудно, а специализированных ателье у нас в Крыму нет. Так он написал, что Россия даже трико мне не смогла купить, и эта информация как минимум год по интернету активно ходила. Потом меня уже, конечно, полностью экипировали, и этот вопрос стал неактуальным", — сказала Давыдко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.