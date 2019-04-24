Каменский завоевал серебро на этапе Кубка мира по стрельбе

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Пекине (Китай) в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров.



Набрав в финале 458,1 очка, Каменский уступил лишь чеху Филипу Непейхалю, показавшему результат 458,7 очка. Бронзовым призёром соревнований стал китаец Чжао Чжунхао (445,1).



Напомним, в аналогичной дисциплине 31-летний Каменский завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016. Кроме того он является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы.