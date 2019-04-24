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Каменский завоевал серебро на этапе Кубка мира по стрельбе

Каменский завоевал серебро на этапе Кубка мира по стрельбе
Другие / Прочие виды спорта

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Пекине (Китай) в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров.

Набрав в финале 458,1 очка, Каменский уступил лишь чеху Филипу Непейхалю, показавшему результат 458,7 очка. Бронзовым призёром соревнований стал китаец Чжао Чжунхао (445,1).

Напомним, в аналогичной дисциплине 31-летний Каменский завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016. Кроме того он является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы.

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