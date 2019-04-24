Шибаев и Михайлова проиграли в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису в миксте

Россияне Александр Шибаев и Полина Михайлова не сумели пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису в Будапеште (Венгрия) в смешанном парном разряде. В четырёх партиях они уступили олимпийским чемпионам из Китая Синь Сюй и Шивэнь Лю – 0:4 (8:11, 6:11, 6:11, 2:11).



Напомним, в 1/16 финала Шибаев и Михайлова сломили сопротивление шведов Маттиаса Фалька и Матильды Экхольм — 4:1 (11:9, 11:9, 11:3, 7:11, 13:11).



Таким образом, на соревнованиях не осталось ни одного представителя сборной России. Чемпионат мира по настольному теннису завершится 28 апреля.

Стоит отметить, что лучший результат из российских теннисистов продемонстрировала Яна Носкова, которая сумела дойти до 1/32 финала в одиночном разряде и до 1/16 – в паре с Софией Полкановой (Австрия).