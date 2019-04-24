Призовой фонд турнира по вольной борьбе памяти Алиева значительно увеличен

1-3 мая в Каспийске состоится юбилейный, 50-й международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева.

В соревнованиях примут участие борцы сборной Дагестана по вольной борьбе основного состава, за исключением некоторых травмированных, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана. Также на турнир съедутся ведущие вольники сборных Беларуси, Германии, Молдовы, Узбекистана, Болгарии, Македонии, Доминиканы, Аргентины, Словакии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Турции, Кубы, Индии и России и некоторых стран.

По сравнению с предыдущими годами значительно увеличен призовой фонд турнира за счёт спонсоров, предпринимателей Магомеда Садулаева и Омара Муртузалиева. Победитель турнира получит 500 тыс. рублей, второй призёр – 300 тыс. рублей, третий призёр – 100 тыс. рублей. Тренер победителя турнира также получит 100 тыс. рублей.

В наилегчайшей весовой категории, которую представлял Али Алиев, победителю также достанется автомобиль.