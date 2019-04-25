Карякин объяснился перед фанатами «Спартака» за значок ЦСКА на встрече с Путиным

Российский гроссмейстер Сергей Карякин был вынужден объясниться перед болельщиками московского футбольного клуба «Спартак» за то, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным на нём был пиджак со значком ЦСКА. Ранее шахматист заявлял, что является преданным поклонником красно-белых.



Один из болельщиков «Спартака» в выпуске новостей увидел значок армейцев на лацкане пиджака шахматиста и попросил Сергея прокомментировать случившееся.



Карякин в «твиттере» написал: «1. Мероприятие проходило в рамках программы развития шахмат в вооруженных силах РФ. 2. Я болею за баскетбольный ЦСКА. 3. Я болел и болею за футбольный «Спартак».

В 2016 году Карякин одержал победу в Турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Сергей — чемпион мира по быстрым шахматам (2012), чемпион мира по блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2019).

