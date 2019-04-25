Олимпийский чемпион Мо Фарах напал на супружескую пару после кражи в его номере

Двукратный олимпийский чемпион и глава Федерации легкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие заявил, что бегун Мо Фарах напал на супружескую пару в его отеле, это случилось после кражи вещей из номера британца.



Из номера Фараха злоумышленники похитили дорогие часы, два сотовых телефона и почти 2,6 тысячи фунтов стерлингов. Британец пожаловался, что владелец отеля, не оказал ему никакой помощи, чтобы разобраться в произошедшем. Однако, как отметил Гебреселассие, он не стал помогать знаменитому постояльцу лишь потому, что тот набросился с кулаками на супружескую пару в спортзале гостиницы.



«Фарах спросил пару, почему они преследуют его. Мужчина ответил, что он никого не преследует и просто занимается своими делами. Британец сразу же набросился на них с кулаками и даже наносил удары ногами, особенно мужчине. В зале было много свидетелей, которые видели, что произошло», — приводит слова Гебреселассие The Guardian.



Сам британец факт конфликта не отрицал, однако заявил, что Гебреселассие умышленно пытается отвлечь внимание от эпизода с ограблением, рассказывая о потасовке в спортзале. По его словам, он лишь случайно ударил девушку по руке. Фарах покинул отель Гебреселассие, не заплатив около трёх тысяч долларов за проживание. Кроме того, теперь он требует от заведения 13,4 тысячи фунтов в качестве компенсации.