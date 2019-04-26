Балахничёв: с Родченковым в последние годы не общались, потому что разругались

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв рассказал об отношениях с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым и РУСАДА.

«С Родченковым мы в последние годы просто не общались, потому что разругались. Но и до этого мы с ним тоже не были друзьями. Он создал проблему для нашего спорта вообще и для легкоатлетов в частности, действуя на индивидуальной основе, судя по тому, что я читал в прессе.

С РУСАДА у меня были чисто формальные отношения. С Никитой Камаевым я не дружил, хотя встречался за несколько дней до его смерти. Надо понять позицию президента ВФЛА и самой федерации. Мы не имели права лезть в дела РУСАДА и не делали этого. Я бывал у них, только когда вызывали, чтобы дать какие-то объяснения или подсказки, но не для того, чтобы кого-то спасти», — приводит слова Балахничёва «Матч ТВ».