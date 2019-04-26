Уайлд: мне нравится пробовать то, в чём я не очень хорош

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал о своём новом увлечении.

«Для меня любая тренировка — это всегда весело. Обожаю велосипед, так как это хорошая возможность остаться один на один со своими мыслями. Можно сказать, что ты медитируешь в этот момент. Ты фокусируешься на дороге и велосипеде на 4–5 часов. Для меня и занятия сноубордом — это всегда весело и увлекательно.

Сейчас я учусь хорошо и быстро плавать, стараюсь добиться большого прогресса в этом. Стараюсь также много бегать, так как я не столь хорош в этом. Хочу попробовать себя в триатлоне. В начале июня будет старт, соревнования состоятся в Сочи. Пока не определился только с программой. Возможно, это будет олимпийский триатлон. Но я медленный, очень медленный.

Я слабоват для данного вида спорта, но для меня триатлон — это проверка моего ментального состояния. Всё для удовольствия делается, не более. Мне нравится заниматься и пробовать то, в чём я не очень хорош. Некий вызов себе самому делать. Я не великий пловец, велосипедист или бегун, поэтому не жду больших результатов.

Пока в моих планах профессионально заниматься лишь сноубордом, хотя пока и не знаю, как долго. Вот когда моя карьера там подойдёт к концу, тогда и можно будет подумать», — приводит слова Уайлда News.ru.