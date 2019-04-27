Международная федерация настольного тенниса готовит революцию в правилах

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) после Олимпийских игр в Токио планирует заменить белые мячи на жёлтые, а также разрешит игрокам использовать разноцветные накладки для ракеток.



Согласно текущим правилам, игроки обязаны использовать накладки красного и чёрного цветов. В ITTF отметили, что разноцветный инвентарь повысит визуальную привлекательность настольного тенниса. Однако игрокам разрешат поменять только чёрную накладку, другая сторона ракетки должна оставаться красной.



«Изменения не должны влиять на видимость мяча спортсменами и телезрителями. Есть некоторые ограничения по цветам, все варианты накладок предварительно будут проверены специалистами нашего отдела оборудования и инвентаря», — приводит слова исполнительного директора ITTF Стива Дэйтона InsideTheGames.



Также после Олимпийских игр ITFF проведёт несколько тестовых турниров с жёлтыми мячами вместо белых.



«Необходимо понять, как эти мячи будут выглядеть на телевизионной картинке, и получить отзывы игроков», — добавил Дэйтон.