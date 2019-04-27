Васильеву включат в состав биатлонной сборной, если она избежит дисквалификации

Российская биатлонистка Маргарита Васильева может вернуться в состав сборной России, если не будет дисквалифицирована за пропуски внесоревновательного допинг-тестирования, сообщил старший тренер женской национальной команды Виталий Норицын.

«По Маргарите ещё решения нет, пока оно не вынесено, мы не можем включить её в состав сборной. Если исход решится положительно, она будет в составе. В расширенном списке она есть», — приводит слова Норицына ТАСС.

Он прокомментировал также отсутствие в команде на следующий сезон Ирины Старых и Екатерины Глазыриной.

«Старых сейчас разбирается со спиной, ждём, когда врачи окончательно всё по ней скажут, этот вопрос ещё в обсуждении.

Глазырину некуда ставить: есть команда «А», туда попадают по рейтингу, по результативности, есть команда «Б», упор в ней будет на молодых спортсменок. Екатерине нужно быть в первой команде, но в первую она пока не попадает, другие спортсменки по критериям сильнее её», — добавил Норицын.