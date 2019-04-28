Глава РУСАДА: нас унижают, отбирая медали

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал об отношении к докладу Макларена и о давлении, оказываемом на российский спорт.



«Сейчас спорт – это место геополитического противостояния. Мы видим вокруг политическую окраску, и вынуждены с этим считаться. На спортивных полях сталкиваются геополитические соперники. И когда мы идём без флага, должны отдавать себе отчет… Когда армия идёт без флага, это как? Победа? Нет, конечно!



Россия – великая спортивная держава. Правопреемник Советского Союза. Мы должны защищать эту историю и приумножать её, но помнить, что, когда отбирают медали, нас унижают. Доклады Макларена – это скелеты, но они такие огромные, что будут греметь, болтаясь за нами, а у нас от этого будет закладывать в ушах. Поэтому в этом вопросе нужно как можно быстрее поставить точку. Это не значит, что их надо признавать. Там, где мы правы, надо отстаивать свою позицию.



Есть презумпция вины. Если нас обвиняют, а мы уклоняемся… Мне прямо говорят: «Если вы не виновны, почему не доказываете свою правоту?». А если не доказываем, значит, признаем», — приводит слова Гануса «Спорт день за днём».