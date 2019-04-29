Е. Тарасова: Гордеева и Гриньков — показатель уровня работы Зуевой с парами

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, рассказала подробности изменений в тренерском штабе пары. Ранее было объявлено, что Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой, работающей в США, и Нины Мозер.

«Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку. Нина Михайловна к нам будет приезжать. Постоянно она не сможет там находиться, у неё здесь работа, будет периодически приезжать и помогать. С Максимом Траньковым мы не расстались, он остается с нами, по возможности будет приезжать в Америку. Он войдёт в наш тренерский штаб. Начнём работу в Америке после отпуска, с конца мая — начала июня.

После чемпионата мира сели все вместе и обсудили возможные варианты, с кем тренироваться. Вариантов было несколько, прозвучало имя Марины Зуевой. Оценили все плюсы и минусы, после чего решили сотрудничать с Мариной.

Бесспорно, Гордеева и Гриньков — показатель уровня ее работы. Наши программы на следующий сезон на стадии обсуждения, а других планов, кроме самых высоких, у нас, конечно, нет. Потому и такой выбор тренера", — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков — двукратные олимпийские чемпионы, четырёхкратные чемпионы мира в парном катании. Однако в последние годы основные тренерские достижения Зуевой связаны с танцевальными дуэтами – олимпийскими чемпионами стали её ученики Тесса Вирту/Скотт Мойр и американцы Мэрил Дэвис/Чарли Уайт.