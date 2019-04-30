Борец Власов — об Этери Тутберидзе: низкий ей поклон

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов рассказал об отношении к работе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я недавно смотрел то интервью Владимира Познера с этим тренером — удивительная женщина, низкий ей поклон как тренеру и человеку. Насколько конкурентный вид спорта, насколько зрелищный. Я преклоняюсь перед людьми, которые в нём работают и дают нам поводы для гордости. Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, и год за годом всё новые спортсменки.



И да. Спорт — это действительно миг. Сколько бы Олимпиад, чемпионатов мира и Европы ты ни проходил. Поэтому всё это надо ценить, проживая в спорте каждую минуту. Спорт не любит таких историй, когда ты не отдаешь себя полностью тому, что делаешь, когда для тебя это уже не страсть. Ты делаешь пробежку и ждёшь момента, когда снова взойдёшь на пьедестал, мечтая о феерическом броске, которым закончишь победную схватку.

Тутберидзе — величайший тренер. А как по-другому? Тутберидзе, Винер, Тарасов! Поймите, ведь когда тренер начинает договариваться со спортсменом, переходит с ним на дружеский лад, результат сразу теряется. Именно её хладнокровие и сдержанность на эмоции меня восхищают. И с мнением, что она рано выпускает спортсменок на лёд, я не согласен. Это — конкуренция. И если в таком виде спорта, как фигурное катание, у Тутберидзе каждый год новый чемпион России, то всё это говорит о её таланте, внутреннем стержне и безусловном мастерстве", — цитирует Власова ТАСС.