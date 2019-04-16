Борец Власов: украинцы всегда будут для нас братским народом

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов рассказал, что находится в отличных отношениях с украинским борцом Жаном Беленюком. На прошедшем в Бухаресте чемпионате Европы Власов и Беленюк выиграли золото.



«С Жаном мы общаемся очень давно. В первый раз мы встретились на первенстве Европы по кадетам в 2007 году. И с тех пор мы следим друг за другом, видимся на каждых соревнованиях и общаемся. Жан сегодня, безусловно, великий борец, он демонстрирует очень хорошую борьбу и победную стабильность. И я думаю, что у него ещё многое впереди. Он невероятно трудоспособный и дисциплинированный спортсмен.

И при этом ещё и успевает ходить по телевизионным передачам, активно ведёт общественную деятельность. Я спросил у него: „Жан, как тебе это удаётся?“. И он ответил с улыбкой: „Видишь, как-то получается, раз я сегодня выиграл — я ещё не совсем старый“. Жан молодец, он – очень достойный человек.

Украинцы всегда будут для нас братским народом. Главная миссия спорта – объединение наций, ведь мы выступаем на одном ковре независимо от того, какая сейчас политическая ситуация. Все известные события происходят наверху, а у нас с Жаном всегда будут очень братские отношения. И когда недавно юноши из сборной Украины приезжали к нам на соревнования и пришли в зал, мы тепло с ними пообщались. Украинцы всегда будут для нас братским народом", — цитирует Власова «Р-Спорт».

Борец Власов: сборную России прорвало, мы видим великую команду

«Бинты – моя визитная карточка». Власов снова разбил голову и снова победил Двукратный олимпийский чемпион восстановился после травм и начал путь к заветной цифре «три». Речь, конечно, о третьей победе на Олимпиаде.