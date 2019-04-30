«Астраханочка» победила «Ставрополье» и сыграет за 5-е место ЧР по гандболу

Гандболистки «Астраханочки» в полуфинальной серии за 5-8-е места чемпионата России среди команд Суперлиги на домашней площадке обыграли представительниц «Ставрополья» со счётом 34:30 и теперь сыграют с победителем пары «Динамо-Синара» (Волгоград) / «Университет» (Ижевск).

Самой результативной в составе «Астраханочки» стала Ирина Антонова, забившая 9 мячей. По 8 раз отличились Дарья Самохина и Елизавета Малашенко. У «Ставрополья» 9 мячей на счету Галины Никифоровой.

В другой полуфинальной серии за 5-8-е места «Университет» ведёт по матчам у «Динамо-Синара» – 1-0.

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Плей-офф за 5-8-е места. Полуфинал. Второй матч

«Астраханочка» (Астрахань) – «Ставрополье» (Ставрополь) – 34:30 (20:13).

Счёт в серии – 2-0.