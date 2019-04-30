Вылегжанин: лыжи на полку не кладу, перехожу на любительский уровень

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Максим Вылегжанин, завершивший в прошедшем сезоне международную карьеру, сказал, что планирует выступать на любительских соревнованиях, и поделился мыслями о тренерской работе.

«Лыжи на полку не кладу, выступать по возможности буду. Насчет чемпионата России не знаю, может быть, и получится выступить. Но я больше сосредоточусь на марафонах у нас и в Европе. У меня получается бегать длинные гонки, интересно пробежать «Марчалонгу» и «Васалоппет». Больше не буду выступать на Кубке мира, чемпионатах мира — для этого нужно ездить по сборам, регулярно проводить по две тренировки. С профессиональным спортом заканчиваю, перехожу на любительский уровень.

Я пожил дома, встретился с руководством Удмуртской республики на тему работы федерации лыжных гонок. И теперь задаю себе вопрос: а сколько у меня будет свободного времени, ведь объём работы очень большой? Развивать лыжные гонки и вникать в сущность всех процессов мне интересно. Так что однозначного ответа на вопрос о времени нет. За неделю я домой приходил точно так же, как если бы по две тренировки проводил. Так что тренироваться буду в любом случае. За время тренировки ты все накопленные после общения с людьми мысли можешь выстроить в ряд», — приводит слова Вылегжанина сайт «На лыжи».