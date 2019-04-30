«Ростов-Дон» стал первым финалистом женской гандбольной Суперлиги

Представительницы команды «Ростов-Дон» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по гандболу на домашней площадке обыграли звенигородскую «Звезду» со счётом 30:24 и вышли в финал, где встретятся с победителем пары «Лада» (Тольятти)/«Кубань» (Краснодар).

Самой результативной в составе ростовского клуба стала Анна Сень, забившая 7 мячей. По 4 раза отличились Анна Вяхирева и Ксения Макеева. У «Звезды» 7 мячей на счету Натальи Никитиной.

Ранее «Лада» обыграла «Кубань» со счётом 35:26 и сравняла счёт в серии. Решающая игра в этой паре пройдёт 1 мая в Тольятти.

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Полуфинал. Второй матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Звезда» (Звенигород) – 30:24 (16:9).

Счёт в серии – 2-0.